Öğrencilerini evine temizlik yapmaya götüren öğretmene soruşturma
İzmir'de bir öğretmenin ders saatinde öğrencilerine temizlik yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİ SKOLYOZ HASTASIYMIŞ
İzmir'in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde, evine götürdüğü öğrencilere temizlik yaptırdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; öğrencilerin bazı eşyalar ile ilgilendiği görüldü. Diğer yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.
Yağmur ÖNGÜN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel