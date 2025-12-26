Haberler

Mardin'de öğrenciler "Akif" adlı sinema filmini izledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan 'Akif' adlı film izletildi. Öğrenciler, gösterimden memnun kaldıklarını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca öğrencilere "Akif" adlı sinema filmi izletildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazarı ve şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "Akif" adlı filmi izledi.

Öğrenciler gerçekleştirilen özel film gösteriminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Haberler.com
