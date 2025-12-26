Mardin'de öğrenciler 'Akif' adlı sinema filmini izledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca öğrencilere "Akif" adlı sinema filmi izletildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazarı ve şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "Akif" adlı filmi izledi.

Öğrenciler gerçekleştirilen özel film gösteriminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.