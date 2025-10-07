Haberler

Öğrencilerden Gazze İçin Koreografi

Öğrencilerden Gazze İçin Koreografi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Melahat Seher İlkokulu'nda öğrenciler, 'Free Gaza' (Özgür Gazze) temalı bir koreografi oluşturarak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, "Free Gaza" (Özgür Gazze ) koreografisi oluşturdu.

Melahat Seher İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.