Öğrencilerden Gazze İçin Koreografi

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, "Free Gaza" (Özgür Gazze ) koreografisi oluşturdu.

Melahat Seher İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.