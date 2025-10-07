Öğrencilerden Gazze İçin Koreografi
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Melahat Seher İlkokulu'nda öğrenciler, 'Free Gaza' (Özgür Gazze) temalı bir koreografi oluşturarak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, "Free Gaza" (Özgür Gazze ) koreografisi oluşturdu.
Melahat Seher İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel