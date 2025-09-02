Öğrencilerden Çevre Temizliği Farkındalığı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Göksun Belediyesi ve Adatepe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sokak aralarında atık çöpleri topladı.

Toplanan atıklar, vatandaşların dikkatini çekmesi ve duyarlılığı artırması için belirli noktalara yerleştirildi ve üzerinde "Bu çöpler size ait olabilir mi?" yazılı tabelalarla sergilendi.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, öğrencilerle birlikte yapılan etkinliğin, farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Cüce, "Çevre temizliği hepimizin sorumluluğu. Bugün özel bir okulumuzun öğrencilerince gerçekleştirilen bu etkinlik bizler için çok anlamlı ve dikkat çekici oldu. Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimizi, katkı sunan kooperatifimizi ve belediye personelimizi tebrik ediyorum. Temiz bir Göksun için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.