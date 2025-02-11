Öğrencilerden Çevre Dostu Proje: Mavi Kapak, Atık Pil ve Yağ Topladılar

Tokat'ın Ebaa ilçesinde öğrenciler, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri çevreye duyarlı gelecek için başlattıkları proje kapsamında çok sayıda mavi kapak, atık pil ve atık yağ topladı

Öğrenciler, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret ederek topladıkları mavi kapak, atık pil ve atık yağları teslim etti.

Belediye Başkanı Karagöl, "Mavi kapak, atık pil ve atık yağ toplayıp teslim etmek için bizleri ziyaret eden Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencisi kardeşlerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karagöl, çevreci öğrencilere hediye takdim etti.