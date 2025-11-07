Haberler

Öğrencilerden Atatürk'e Anma Koreografisi

Güncelleme:
Nevşehir'deki Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler, bedenleriyle '1938' yazan bir koreografi oluşturdu. Dronla görüntülenen etkinlikte, Türk bayrağı ve okul isminin yer aldığı poster de sergilendi.

Nevşehir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri "1938" koreografisi oluşturdu.

Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Bedenleriyle "1938" yazan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Türk bayrağı ile okul isminin yazılı olduğu posterin de yerleştirildiği koreografi dronla görüntülendi.

Okul idaresince yapılan yazılı açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
