İlkokul öğrencileri "Yaşam Becerileri Atölyeleri"nde günlük hayat pratiklerini öğreniyor

"Yaşam Becerileri Atölyeleri" uygulamasıyla ilkokul öğrencilerinin, günlük hayatta karşılaşabilecekleri basit pratikleri elektrik ve su tesisatı düzenekleri üzerinde öğrenmeleri sağlanıyor.

Etimesgut Dumlupınar İlkokulu'nda uygulamaya konulan Yaşam Becerileri Atölyeleri'nde öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde ampul değiştirme, duy bağlantısı ve basit elektrik devresi kurma, musluk sökme ve takma, conta değişimi ve su tesisatı parçalarını tanıma gibi becerileri uygulamalı olarak öğreniyor.

Çocuklara erken yaşta problem çözme, el becerisi, güvenli kullanım bilinci ve sorumluluk kazandırmayı amaçlayan uygulamaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sınıf öğretmeni Tuncer Tanyeri, uygulama yaptırarak ders işlemenin, öğrencilerin konuyu anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Uygulamadan memnun olduğunu belirten Tanyeri, "Bu atölyeyle günlük yaşamda kullanacakları ya da gördükleri nesnelerin, eşyaların işlevlerini daha iyi anlamalarını sağlıyoruz. Öğrencilerime bunları sınıfta anlatsaydık bu kadar iyi anlayamayacaklardı. Şimdi burada iki hafta sonucunda çocuklarımız evlerinde gördükleri her şeyi öğrendiler, isimlerini öğrendiler, işlevlerini öğrendiler." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Yusuf Musab Akpınar da atölyede öğrendiği bilgileri günlük hayatta uygulayabileceğini dile getirerek, "Evimde bir arıza olduğu zaman, mesela elektrik gittiği zaman sigorta kutusunu açıp hangi nedenle olduğunu bulabilirim. Musluğumuz bozulduğu zaman açıp ne sorun olduğuna bakabilirim." dedi.