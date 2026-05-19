Sessiz Çığlıkların Fırçadaki İsyanı: Gazze Temalı Sergi Büyük İlgi Gördü

İZMİR'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sessiz Çığlıkların Fırçadaki İsyanı' adı altında açılan sergi, 'Geçmişte yaşamış dünyaca ünlü ressamlar bugün yaşasaydı Gazze'yi nasıl resmederdi' temasıyla hayata geçirildi ve öğrencilerin eserleri ilgi gördü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kent genelinde bilim ve üretim heyecanını okullara taşıyor. İl genelinde toplam 190 farklı noktada gerçekleştirilen bilim fuarlarında öğrenciler; fen bilimlerinden teknolojiye, matematikten sosyal bilimlere kadar pek çok alanda hazırladıkları projeleri sergileyip bilimsel üretim süreçlerine aktif katılım sağlıyor. Bilim fuarları sayesinde öğrenciler; araştırma yapma, eleştirel düşünme, problem çözme ve üretkenlik gibi 21'inci yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı yakalarken, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek öz güvenlerini artırıyor. Okullarda heyecanla gerçekleştirilen fuarlar, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal konulara duyarlılık geliştirmelerine de imkan sunuyor.

ÖZGÜN SANAT ANLAYIŞI

İzmir genelinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri de Torbalı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Sessiz Çığlıkların Fırçadaki İsyanı' adlı sergi oldu. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, 'Geçmişte yaşamış dünyaca ünlü ressamlar bugün yaşasaydı Gazze'yi nasıl resmederdi' temasıyla ilgi gördü. Öğrenciler tarafından hazırlanan projede, sanatın evrensel dili kullanılarak Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Dünyaca ünlü ressamların özgün sanat anlayışlarından ilham alınıp hazırlanan eserlerde savaşın etkileri, insanlık, empati ve barış temaları sanatsal bir yorumla ele alındı.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını sanatın evrensel diliyle anlatan bu anlamlı sergi, öğrencilerimizin yalnızca bilgiyle beraber aynı zamanda adalet, merhamet ve insanlık değerleriyle de yoğrulduğunu gösteriyor. Yüreğinde insanlığa karşı sorumluluk taşıyan, aklıyla üreten ve vicdanıyla hisseden gençlerimizin varlığı, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
