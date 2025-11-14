Haberler

Öğrenciler 'Maziden Atiye' Programı Kapsamında Bitlis'i Keşfediyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 'Maziden Atiye' programı çerçevesinde, yurtdışından gelen öğrenciler Bitlis ve çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleri gezme fırsatı buldu. Ahlat'taki etkinlikler öğrencilerin dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" programı için Bitlis'e gelen öğrenciler, bölgenin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, "Maziden Atiye" programı kapsamında yurdun dört bir yanından yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Program kapsamında bu hafta da İstanbul ve Şanlıurfa'dan kente gelen 71 öğrenci, Bitlis ve Ahlat'ın yanı sıra Van ve Muş'taki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

Tarihi ve kültürel geziler dışında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrencilerden Mert Yıldırım, bugüne kadar ismini bile duymadığı Ahlat'ı program sayesinde öğrendiğini belirtti.

Ahlat'ın herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bugün Selçuklu Maydan Mezarlığı'na geldik. Burası atalarımızdan bize kalan kültürel bir miras. Bu imkanları bizlere sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Eymen Sinan Tor ise programın çok verimli geçtiğini belirterek, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldik. Burası gerçekten çok etkileyici. Bu programı hazırlayan Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
