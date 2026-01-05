Haberler

Öğrenciler "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında kışlalarda misafir edildi

Öğrenciler 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında kışlalarda misafir edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, öğrencilerin askerlik mesleğini sevdirmek amacıyla 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında kışlalarda misafir edildiğini duyurdu. Proje, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında öğrencilerin, askerlik mesleğini sevdirme ve özendirme amacıyla kışlalarda misafir edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı birliklerimiz, 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında KKTC ve ülkemizin çeşitli illerinde, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve özendirmek amacıyla öğrencileri kışlalarımızda misafir etti."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürülüyor! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro'yu mahkemeye böyle götürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı