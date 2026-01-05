Öğrenciler 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında kışlalarda misafir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında öğrencilerin, askerlik mesleğini sevdirme ve özendirme amacıyla kışlalarda misafir edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı birliklerimiz, 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında KKTC ve ülkemizin çeşitli illerinde, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve özendirmek amacıyla öğrencileri kışlalarımızda misafir etti."