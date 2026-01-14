Haberler

Lise Öğrencileri Atatürk Büstünü Karla Kaplanan Temizledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, kar yağışı sonrası okul bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünü temizlemek için seferber oldu.

BURSA'da lise öğrencileri, karla kaplanan 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünü fırça ile temizledi.

Kent genelinde dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi bahçesindeki Atatürk büstü de karla kaplandı. Durumu fark eden öğrenciler, okuldan aldıkları fırça ile 3 metre yüksekliğindeki büstün üstündeki karları temizledi. Öğrencilerin bu davranışı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil