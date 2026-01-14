Lise Öğrencileri Atatürk Büstünü Karla Kaplanan Temizledi

BURSA'da lise öğrencileri, karla kaplanan 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünü fırça ile temizledi.

Kent genelinde dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi bahçesindeki Atatürk büstü de karla kaplandı. Durumu fark eden öğrenciler, okuldan aldıkları fırça ile 3 metre yüksekliğindeki büstün üstündeki karları temizledi. Öğrencilerin bu davranışı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,