Haberler

Ağrı'da öğrenciler karda Türk bayrağı yaptı

Ağrı'da öğrenciler karda Türk bayrağı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan 'bayrak sevgisi' temalı etkinlikte, öğrenciler karın üzerine Türk bayrağı çizdi. Gıda boyaları kullanılarak oluşturulan bayrak, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki köy okulunda öğrenciler, boyalarla karın üzerine Türk bayrağı yaptı.

İlçeye bağlı Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda "bayrak sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda öğrenciler, okul bahçesindeki karı düzelterek bayrak çalışması için zemin hazırladı.

Alan, öğretmenlerin yardımıyla gıda boyalarıyla renklendirilerek ay-yıldızlı Türk bayrağına dönüştürüldü.

Karla kaplı alanda oluşturulan bayrak, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor