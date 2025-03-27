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Öğrenciler İmamoğlu İçin Eylemde, Polis Müdahalesiyle Gözaltılar Gerçekleşti

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde toplandı. Polis, gençlere müdahale ederek yüzlerini açmalarını istedi ve bazılarını gözaltına aldı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarının ardından eylemlere başlayan öğrenciler bu akşam saatlerinde Şişli'de bir AVM önünde buluştu. Polis, gençlerden yüzlerini açmalarını isterken, gözaltına alınanlar oldu.

18.30 sıralarında AVM önünde toplanan öğrenciler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" şeklinde slogan atan gençlerden yüzleri kapalı olanlara müdahale eden polis açmalarını istedi. O anlarda direnen bazı gençler gözaltına alındı. Gençlik grubu bir süre sonra Mecidiyeköy ve Şişli yönlerine doğru dağıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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