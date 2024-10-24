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Öğrenciler Havalimanında Meslek Tanıtım Etkinliği Düzenledi

Öğrenciler Havalimanında Meslek Tanıtım Etkinliği Düzenledi
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Cizre'deki Vatan İlkokulu öğrencileri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı ziyaret ederek meslek tanıtım etkinliğine katıldılar. Öğrenciler havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarını izleme fırsatı buldular.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

Cizre ilçesi Vatan İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda düzenlenen meslek tanıtımı etkinliğine katıldı.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında havalimanını gezdi, uçağın iniş ve kalkışını izledi.

Şırnak Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Bu gezi öğrencilerin hem meslek hayatlarında hem de gelecekleri için yol gösterici oldu. Bu anlamda öğrencilerimizi havalimanımızda ağırlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık. Hem öğrenciler mutlu oldu hem de bizler. Bu anlamda bu gezinin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Havalimanı gezisiyle çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler de, Havalimanı Müdürü Benek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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