Öğrenciler Geri Dönüşümle Orkestra Kurdu

Öğrenciler Geri Dönüşümle Orkestra Kurdu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çevreye duyarlı öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları ritim aletleriyle bir orkestra kurdu. 'Doğa Kazanıyor, Yetenek Konuşuyor' projesi kapsamında, öğrenciler, kullanmadıkları evsel atıkları dönüştürerek müzik yapıyor. Öğretmenleri, en kısa sürede konser vermeyi planladıklarını belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çevreye duyarlı öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek için evsel atıklardan oluşturdukları ritim aletleriyle orkestra kurdu.

Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ilk ve orta öğrenim öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye yeniden kazandırılmasına dikkati çekme amacıyla "Doğa Kazanıyor, Yetenek Konuşuyor" başlıklı proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler karton kutu, pet şişe, plastik kova ve ceviz kabuğu gibi malzemeleri topladı.

Öğrenciler bu malzemelerle davul, trampet, marakas gibi çeşitli enstrümanlar yaptı.

Müzik öğretmeni Hasan Hüseyin Topak'ın idaresinde orkestra kuran öğrenciler, hem hazırladıkları enstrümanları kullanıyor hem de şarkı söylüyor.

"Konser vermeyi düşünüyoruz"

Öğretmen Hasan Hüseyin Topak, AA muhabirine, BİLSEM'e gelen 8 öğrenci tarafından hazırlanan proje kapsamında evsel atıkların ritim aletlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Geri dönüşüme dikkati çekmeye çalıştıklarını anlatan Topak, "Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimizle kullanılmayan atık malzemelerden müzik ve ritim aletleri yapmaya karar verdik. Kendi yaptığımız enstrümanlarımızla geri dönüşüme dikkat çekmek istedik. Buradan hareketle orkestramızı kurduk. En kısa zamanda çevre il ve ilçelerde konser vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Şengül Sarıakçalı da arkadaşlarıyla hem atıkları değerlendirdiklerini hem de güzel bir orkestra kurduklarını ifade etti.

Sarıakçalı yoğurt kutusu, ceviz kabuğu, su şişesi gibi malzemeler kullanarak oluşturdukları enstrümanlarla müzik yapıp şarkı söyleyerek eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Atilla Kağan Topalhan ise kendi yaptığı enstrümanlarla koroda yer almaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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