Öğrenciler Fidan Dikti, Ormanların Önemi Vurgulandı

Öğrenciler Fidan Dikti, Ormanların Önemi Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın çağrısıyla öğrenciler, Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu bahçesine fidan dikti. Aydın, fidanların geleceğe nefes olacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın, kurumun NSosyal hesabından ormanların önemine dair yaptığı çağrı üzerine öğrencilerce kentteki bir okulun bahçesine fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın yaptığı çağrı öğrencilerde karşılık buldu.

Öğrenciler, getirdikleri fidanları Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu bahçesinde toprakla buluşturdu.

Aydın, öğrencilere şube müdürleri Mehmet Özgüngör ve Cemal Dabak ile eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, yeni eğitim öğretim yılına doğaya bıraktıkları yeşil izlerle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çocukların elleriyle toprağa emanet ettiği fidanların, geleceğe nefes olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.