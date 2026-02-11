Haberler

Bahşılı'da öğrenciler ekmek israfına dikkati çekti

Bahşılı'da öğrenciler ekmek israfına dikkati çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Okuyan Çocuklar Kulübü üyesi öğrenciler, bayat ekmeklerden pizza yaparak ekmek israfına dikkat çekti. Etkinliği destekleyen Kaymakam Bozkır, öğrencileri tebrik etti.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Okuyan Çocuklar Kulübü üyesi öğrenciler, ekmek israfına dikkati çekmek amacıyla bayat ekmeklerden pizza yaptı.

Bahşılı Kaymakamlığının himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, İlçe Halk Kütüphanesi'nde evlerinden getirdikleri bayat ekmeklerla pizza yaparak ekmek israfına dikkati çekti.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Kaymakam Fidan Bozkır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger ve Şube Müdürü İsmail Hakkı Vatangül yaptı.

Kaymakam Bozkır, Okuyan Çocuklar Kulübü'nün, sadece bir kitap okuma kulübü olmadıklarını gösterdiklerini söyledi.

Kulübün farkındalık etkinlikleri ile sosyal sorumluluk projeleri de yaptığını ifade eden Bızkır, "Okuyan Çocuklar Kulübü üyesi öğrencileri, ekmek israfına dikkati çekmek amacıyla kütüphanede anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Etkinlik sonunda Kaymakam Bozkır, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda