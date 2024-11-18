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Öğrenciler ders başı yaptı, İstanbul trafiği kilitlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 9 günlük ara tatilin ardından eğitim-öğretim süreci yeniden başladı. İstanbul'da okulların açılmasının etkisiyle trafik yoğunluğu arttı, sabah saatlerinde trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

Öğrenciler ders başı yaptı, İstanbul trafiği kilitlendi

TRAFİK YÜZDE 67 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 9 günlük ara tatilin sona ermesiyle eğitim-öğretim bugün başladı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

Öğrenciler ders başı yaptı, İstanbul trafiği kilitlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Üniversite öğrenimi hariç her öğrenci yürüme mesafesinde ki kendi semtinde ki okuluna gitse ne böyle eziyet çekilen trafik olur nede öğrenciler çile çeker.

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