Öğrenciler Buldukları Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Siirt'te ortaokul öğrencileri camide buldukları cüzdanı sahibine teslim etti.

Fevzi Çakmak Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Bilal Kaya, Muhammed Sait Kaya ve Ömer Faruk Yağmahan, Halit Bin Velid Camisi'nde bir miktar para ve sağlık kartı bulunan cüzdan buldu.

Cüzdanın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Mehmet Afif Bulgan'a ait olduğunu belirleyen öğrenciler, cüzdanı sahibine teslim etti.

Bulgan, duyarlıklarından dolayı çocuklarına teşekkür etti.