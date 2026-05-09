Hatay'da öğretmenden hayat kurtaran müdahale

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir ilkokulda, yemek yerken nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmenin acil müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yavuz Selim İlkokulu'nda meydana geldi. Yemek sırasında fenalaşan öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Alper Baş, duruma hemen müdahale etti. Öğrencinin nefes borusuna yabancı cisim kaçtığını belirleyen Baş, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin bilinçli ve hızlı müdahalesi sayesinde öğrencinin yeniden nefes aldı. Bu anlar ise okul güvenlik kamerasına yansıdı.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
