Çekmeköy'de öldürülen öğretmenin 20 yıllık prova görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in (44), yıllar önce katıldığı ses yarışmasına ait prova görüntüleri ortaya çıktı.

Taşdelen Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, öğrencisi F.S.B.'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik'in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik'in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.

