Öğrenci servis minibüsüne çarpan yaya öldü

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde otobüse binmek için acele edip, karşıya geçmeye çalışan Özkan Baş (36), yolda ilerleyen öğrenci servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yığılan Baş, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Maden Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; özel halk otobüsüne binmek için acele edip, yolun karşısına geçmeye çalışan Özkan Baş, Erdin B.Y. (60) idaresindeki 67 S 0020 plakalı öğrenci servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baş, ambulansa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baş, hastanede kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.