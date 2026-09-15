OGM: 'Unutma! Ateşin şakası, yangının geri dönüşü yok'

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının orman yangını açısından riskli seyretmeye devam ettiği bildirerek "Unutma! Ateşin şakası, yangının geri dönüşü yok" uyarısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ateşle oyun olmaz. Hava sıcaklıkları ve meteorolojik koşullar, orman yangını açısından riskli seyretmeye devam ediyor. Unutma! Ateşin şakası, yangının geri dönüşü yok" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA