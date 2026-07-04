Oğlunun elinden kayan ot biçme makinesiyle bacağından yaralanan kadın öldü
Ordu'nun Kumru ilçesinde, bahçede ot biçen oğlunun elinden kayan makine, 78 yaşındaki annesi Fatma Sessiz'in bacağını kesti. Ağır kan kaybıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı.
ORDU'nun Kumru ilçesinde bahçede oğlunun elinden kayan ot biçme makinesiyle bacağından yaralanan Fatma Sessiz, (78) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede ot biçtiği sırada dengesini kaybeden A.S.'nin elinden kayan ot biçme makinesi yanındaki annesi Fatma Sessiz'i bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fatma Sessiz, Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen Fatma Sessiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.