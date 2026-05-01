"Oflu Hoca 6" filmi 22 Mayıs'ta vizyona girecek

Karadeniz'in kendine has mizahını ve enerjisini beyaz perdeye taşıyan "Oflu Hoca" film serisinin 6. halkası 22 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Greenart Grup adına Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Filmin senaryosu ise Yılmaz Okumuş'un imzasını taşıyor.

Filmde başrol oynayan Çetin Altay'a, Ünal Yeter, Bahar Şahin, Seymen Aydın, Ali Rıza Tanyeli, Ömer Naci Boz, Şükrü Üçüncü ve Metin Altay eşlik ediyor.

Serinin yeni filminde, 150 milyon dolar değerindeki bir definenin peşine düşen Oflu Hoca ve ekibi, yine birbirinden absürt ve eğlenceli olayların ortasında kalıyor.