Off-road ekibi çığdan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

Van'da gezi için giden off-road ekibi, dönüş yolunda çığ tehlikesi yaşadı. Önlerine düşen çığı fark edip son anda kurtuldular. Kapanan yolu açmaya çalışırken, bölgeye ikinci çığ düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

VAN'da gezi için Gürpınar ilçesi Özlüce Mahallesi'ne giden off-road ekibi, dönüş yolunda çığ tehlikesi atlattı. Önlerine düşen çığı fark edip son anda kurtulan ekip, kapanan yolu küreklerle açmaya çalışırken, bölgeye ikinci kez çığ düştü. O anlar, ekip sorumlusu İlhan İler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 15 Şubat'ta Gürpınar ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Van'dan araçlarla bölgeye giden 50 kişilik off-road ekibi, mahalle ziyaretinin ardından dönüşe geçti. Bu sırada dağın yamacından kopan çığ, ekibin önüne düştü. Çığı fark eden sürücüler, araçları hızla geri çekip, bölgeden uzaklaştı. Yolun kapanması üzerine ekiptekiler, kendi imkanlarıyla küreklerle yolu açmaya çalıştı. Çalışma sırasında aynı yamaçtan ikinci kez çığ düştü. O anlar, ekip sorumlusu İlhan İler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İler'in daha sonra dronla yaptığı çekimlerde ise ekip üyelerinin küreklerle yolu açma çalışmaları görüntülendi.

Bölgede telefon şebekesinin çekmediğini belirten İlhan İler, yaşadıklarını anlatarak, "Mahalleden dönerken bir anda önümüze çığ düştü. Hemen araçlarımızı geri çekerek güvenli noktaya geçtik. Telefonlar çekmediği için Van'a ulaşmak amacıyla küreklerle yolu açmaya çalıştık. Bu sırada ikinci çığ indi. Araçlarımızı bölgeden uzaklaştırdıktan sonra yolu açıp ayrıldık. Yolda sürüleriyle mahsur kalan besicilere de yardımcı olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
