Of'ta 'Yeşilay Bahar Şöleni' yapılacak

Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Yeşilay Bahar Şöleni 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen planlama toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Yeşilay'ın çalışmalarını önemsediklerini ve her zaman katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl da şölen sayesinde önemli etkinliklerin yapılacağı bilgisini paylaşan Kabahasanoğlu, "Bizim amacımız hiçbir insanımızın zayi olmamasıdır. O nedenle bu minvalde yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Şimdiden toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diliyor, hepinize kolaylıklar temenni ediyorum." dedi.

Yeşilay İlçe Temsilcisi İzzet Keleş ise etkinliklerle daha fazla insana ulaşmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu sene inşallah geçen yıla göre çok daha büyük ve etkinlikleri geniş bir bahar şöleni yapacağız." ifadesini kullandı.