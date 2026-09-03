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Of'ta Eğitim Hazırlıkları Toplantısı

Of'ta Eğitim Hazırlıkları Toplantısı
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Trabzon Of'ta okul yöneticileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yeni eğitim yılı hazırlıklarını değerlendirdi; müfredat, kıyafet ve okul güvenliği konularında tedbirlerin süreceğini belirtti.

Trabzon'un Of ilçesinde okul yöneticilerinin katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yeni heyecan ve umutlarla başlayacakları eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Kabahasanoğlu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Müfredatı uygulamalarında çalışmaların izlenmesi bu yıl daha da önem verilecek. Kıyafet konusunda bakanlığımızın ortaya koyduğu yeni yönetmeliğe göre öğrenci ve öğretmenlerin azami gayret göstereceğine inanıyorum. Okulların güvenliği ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için her türlü tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor." diye konuştu.

Toplantıya, şube ve okul müdürleri ile idareciler katıldı.

Kaynak: AA
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