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Trabzon'un Of ilçesinde şehit öğretmen Ali Bulut anıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde şehit öğretmen Ali Bulut anıldı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde şehit olan Bulut'un Fındıkoba Mahallesi'ndeki mezarı, ilçe protokolü üyelerince ziyaret edildi.
Şehitler için dua edilen programa, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen ile öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA