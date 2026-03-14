Of'ta sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi

Trabzon'un Of ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları için iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Eşref Akça, bir tesiste organize edilen iftarda, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkan Salim Salih Sarıalioğlu da Of Devlet Hastanesi'ne kulak burun boğaz, üroloji ve radyoloji branşlarında uzman doktorların atandığını belirterek, MR cihazı da kazandırıldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ve Of Devlet Hastanesi Başhekimi Muammer Doğan da meslektaşlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.