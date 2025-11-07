Of'ta Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Organ Bağışı Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Büyük Cami önünde kurulan stantta Of Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Elvan Yirigöz Çağlar ve Of Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Mine Erkuş organ bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Muammer Doğan, yaptığı konuşmada, her organ bağışının yeni bir hayat olduğunu söyledi.

Herkesin organ bağışına ihtiyaç duyabileceğini dile getiren Doğan, "Bulunduğumuz organ bağışlarımızı varislerimize de bildirmeyi vasiyet edelim. Tüm sağlıklı vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Organ bağışı kampanyasına katılanlara bağış kartları sunulduğu etkinliğe, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Baykal, İlçe Sağlık Müdürü Sayın Dr. Barış Çağlar ile vatandaşlar katıldı.