Of'ta Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda müzik dinletisi düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen müzik dinletisinde öğrenciler, piyano ve gitar eşliğinde halk ve sanat müziği eserleri seslendirdi.
Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, Müzik Öğretmeni Goncanur Okutan, öğrencileriyle piyano ve gitar eşliğinde halk müziği ve sanat müziğinden eserler seslendirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine değindi.
Program, öğrencilerin performanslarının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş