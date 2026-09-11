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Of'ta "Gazze'yi Unutma" temalı basın açıklaması düzenlendi

Of'ta 'Gazze'yi Unutma' temalı basın açıklaması düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Gazze'yi Unutma" temalı basın açıklaması gerçekleştirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Gazze'yi Unutma" temalı basın açıklaması gerçekleştirildi.

Of Çarşıbaşı Büyük Cami bahçesinde cuma namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Anadolu Gençlik Derneği Of İlçe Temsilcisi Süleyman Ayazoğlu, Gazze'deki saldırıların sürdüğünü belirterek, Müslüman ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Program, yapılan duanın ardından İsrail aleyhine sloganlar atılmasıyla sona erdi.

Programa, Saadet Partisi Of İlçe Başkanı Musa Gözütok, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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