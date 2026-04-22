Haberler

Trabzon'da "Bilim tırı" öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde Ahbap Derneği ve Of Folklor Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Bilim Tırı' projesi, yapay zeka ve bilimsel uygulamalarla öğrencileri bir araya getiriyor. Yaklaşık 5 bin öğrencinin ziyaret ettiği bilim tırı, eğitim alanında önemli bir katkı sağlıyor.

Trabzon'da, Ahbap ve Of Folklor Derneği işbirliğinde "Bilim tırı" öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Ahbap Derneği ve iş insanı Alaattin Saral öncülüğünde Of ilçesine getirilen bilim tırı, öğrencileri yapay zeka ve bilimsel uygulamalarla bir araya getiriyor.

İlçede yaklaşık 5 bin öğrencinin ziyaret ettiği bilim tırını, proje kapsamında Hayrat ilçesinden gelen öğrenciler de ziyaret etti.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş ile Hayrat Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Nuhuoğlu da öğrencilerle birlikte Of'a gelerek bilim tırını yerinde inceledi.

Yaklaşık 20 gün daha Of'ta kalacak bilim tırı, Of'taki organizasyonun ardından Sürmene ve Araklı ilçesindeki öğrencileri bilimle buluşturacak.

Özellikle yapay zeka ve teknoloji alanında gençlerde farkındalık oluşturan projenin bölge genelinde eğitim adına önemli bir katkı sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

