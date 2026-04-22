Trabzon'da "Bilim tırı" öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

Trabzon'da, Ahbap ve Of Folklor Derneği işbirliğinde "Bilim tırı" öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Ahbap Derneği ve iş insanı Alaattin Saral öncülüğünde Of ilçesine getirilen bilim tırı, öğrencileri yapay zeka ve bilimsel uygulamalarla bir araya getiriyor.

İlçede yaklaşık 5 bin öğrencinin ziyaret ettiği bilim tırını, proje kapsamında Hayrat ilçesinden gelen öğrenciler de ziyaret etti.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş ile Hayrat Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Nuhuoğlu da öğrencilerle birlikte Of'a gelerek bilim tırını yerinde inceledi.

Yaklaşık 20 gün daha Of'ta kalacak bilim tırı, Of'taki organizasyonun ardından Sürmene ve Araklı ilçesindeki öğrencileri bilimle buluşturacak.

Özellikle yapay zeka ve teknoloji alanında gençlerde farkındalık oluşturan projenin bölge genelinde eğitim adına önemli bir katkı sunduğu kaydedildi.