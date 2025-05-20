Of'ta "Adım Zeka İşim Oyun Projesi"nin finali yapıldı

Of'ta 'Adım Zeka İşim Oyun Projesi'nin finali yapıldı
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Trabzon'un Of ilçesinde, "Adım Zeka İşim Oyun Projesi"nin final müsabakaları gerçekleştirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, "Adım Zeka İşim Oyun Projesi"nin final müsabakaları gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda final müsabakaları, ardından da ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada, ilkokul birinci kademe "Q-BİTZ" oyununda Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'ndan Eymen Asaf Ars birinci, İsmail Yıldırım İlkokulu'ndan Erva Aydın ikinci, İsmail Yıldırım İlkokulu'ndan Meryem Ayar ise üçüncü oldu.

İlkokul ikinci kademe "PENTAGO" oyununda İsmail Yıldırım İlkokulu'ndan Kerem Mirza Kalkan birinciliği, aynı okuldan Mehmet Akif Baş ikinciliği, İhsan Karadeniz İlkokulu'ndan Muhammet Hamza Genç de üçüncülüğü elde etti.

Liseler arası "Küre" oyununda Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Kayra Ahmet Şentürk birinci, aynı okuldan Halil Efe Şahinöz ikinci, Nurettin Paşa Atalay da üçüncü olmayı başardı.

Dereceye giren öğrencilere ödül ve belgeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu Müdürü Ahmet Altunkal ve İsmail Yıldırım İlkokulu Müdür Yardımcısı Orhan Aygün tarafından verildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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