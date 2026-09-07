Haberler

Trabzon Of'ta minikler okula uyum programıyla başladı

Trabzon Of'ta minikler okula uyum programıyla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde 1. sınıf öğrencileri, İsmail Yıldırım İlkokulunda aileleriyle birlikte uyum programına katılarak eğitim hayatına başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencileri ziyaret edip başarı diledi, ailelerin sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Trabzon'un Of ilçesinde 1. sınıf öğrencileri okula uyum programıyla eğitim hayatına başladı.

İsmail Yıldırım İlkokulunda aileleriyle sınıflarında öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, yeni eğitim hayatlarının ilk gününde heyecan yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, onlara başarı diledi.

Kabahasanoğlu, öğrencilerin sağlıklı, mutlu ve güvenli bir eğitim ortamında yeni sınıflarına uyum sağlamaları için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin uyum sürecinde ailelerin de sürece dahil edilmesinin önemine değinen Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kabahasanoğlu ayrıca seminer çalışmalarına katılan öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Vatandaşın cevabını duyunca şoke oldu: Görevden alacağım
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Ahbap soruşturmasında 5. dalga! 53 kişi için operasyon yapıldı, nakit çekilen para inanılmaz

İtirafçılar konuştu, 5. dalga geldi! Nakit çekilen para inanılmaz
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın