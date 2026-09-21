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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İHO'da öğrencilere başarı diledi

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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İHO'da öğrencilere başarı diledi
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Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilere başarılı bir yıl dileyen Kabahasanoğlu, 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle buluştu; ziyarette okul müdürü Ali Cerrah da yer aldı.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Daha sonra 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu'na, okul müdürü Ali Cerrah da eşlik etti.

Kaynak: AA
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