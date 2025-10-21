Of ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Trabzon'un Of ilçesinde, Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Muhtarlar Günü'nü kutlayan yetkililer, muhtarların önemine değindi.
Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Kaymakam Akça, muhtarların taleplerini dinledi.
Başkan Sarıalioğlu ise her zaman muhtarların yanında olduklarını belirtti.
Toplantıya, Of Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Holoğlu, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
