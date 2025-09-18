Of Devlet Hastanesi'ne Yeni Başhekim Atandı

Of Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Op. Dr. Muammer Doğan görevine başladı.

Doğan, yaptığı açıklamada, Of'ta göreve başlayacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha önce zaman zaman ilçede görev yaptığını ifade eden Doğan, "Of'u ve insanını tanıyorum. Şimdi yönetici hekim olarak inşallah vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Bu süreçte bizleri bu göreve layık gören büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.