Haberler

Of Devlet Hastanesi'ne Yeni Başhekim Atandı

Of Devlet Hastanesi'ne Yeni Başhekim Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Of Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Op. Dr. Muammer Doğan, göreve başladığını ve Of'ta hizmet vermekten mutluluk duyduğunu açıkladı.

Of Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Op. Dr. Muammer Doğan görevine başladı.

Doğan, yaptığı açıklamada, Of'ta göreve başlayacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha önce zaman zaman ilçede görev yaptığını ifade eden Doğan, "Of'u ve insanını tanıyorum. Şimdi yönetici hekim olarak inşallah vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Bu süreçte bizleri bu göreve layık gören büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma

TFF'ye gidiyor! O ismin istifasını isteyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.