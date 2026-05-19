Odun yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde virajda devrilen odun yüklü TIR'ın sürücüsü Şerafettin Y.(55), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Şerafettin Y.'nin kullandığı 17 AAB 307 plakalı TIR, girdiği virajda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi. TIR'ın sürücü araçta sıkışırken, dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola saçılan odunlar ile TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri yoldaki kayganlığı önlemek için kumlama yaptı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ)

