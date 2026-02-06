Haberler

Ödüllü keman sanatçısı Laçin, mezarı başında anıldı

Güncelleme:
MERSİN'de yaya yolunda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol (18), mezarı başında anıldı.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak 2025'te Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Laçin Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar'a yargılandığı Mersin 5'inci Ağır Ceza mahkemesi tarafından 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. İtiraz üzerine dosya Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme ceza artırımında bulunarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne yükseltti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Laçin Akyol, defnedildiği Çiftlikköy Mezarlığı'nda kabri başında gözyaşları içinde anıldı. Anmaya anne Övül ve baba Mahmut Akyol, yakınları, sanatçılar, Laçin'in arkadaşları ve sevenleri katıldı. Dua okunmasıyla başlanan anmada lokma dağıtıldı. Anmaya katılanlar, Laçin'in mezarına çiçek bıraktı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
