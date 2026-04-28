ODTÜ'lü Öğrenciler: Fail Yunus Emre Öztürk'ün Cezalandırılmasını Talep Ediyoruz

(ANKARA) - ODTÜ'lü öğrenciler, üniversitelerin yelken topluluklarının Muğla'da düzenlediği ortak etkinlik sırasında yaşanan cinsel saldırı davasından beraat eden ODTÜ öğrencisi Yunus Emre Öztürk'e tepki göstererek, "Fail Yunus Emre Öztürk'ün cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız kız kardeşimiz yalnız değildir. Burada olduğumuz sürece onun sesine ses, nefesine nefes olmaya devam edeceğiz" denildi.

Üniversitelerin yelken topluluklarının 8 Eylül 2024'te Muğla'da düzenlediği ortak etkinlik sırasında yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı davasında, Yunus Emre Öztürk beraat etmişti.

ODTÜ'lü öğrenciler, ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Yunus Emre Öztürk'ün okuduğu fakültenin önünde toplanarak kampüste yürüyüş düzenledi.

"Fail Yunus Emre Öztürk cezalandırılsın" yazılı pankartın ardında yürüyen öğrenciler, "Koruma aklama failleri yargıla", "Erkek devlet hesap verecek", "Erkek adalet değil gerçek adalet", "Erkek şiddeti son bulsun bağır herkes duysun" ve "Kadın, yaşam, özgürlük" diye slogan attı."

"Bu sözler, cezasızlığın yarattığı güvenin bir sonucudur"

ODTÜ öğrencileri adına yapılan basın açıklamasında, iddialar üzerine açılan davada sanığın beraat ettiği kararın İstinaf Mahkemesi'nden de geçtiği hatırlatılarak, şu ifadeler kaydedildi:

"Soruyoruz: Yargılama süreci henüz tamamlanmamışken, fail nasıl ve hangi güvenle çevresine 'dava bitti' açıklamaları yapabilmiştir? Bu güveni kimden almıştır? Henüz adli süreç devam ederken ve nihai karar kesinleşmemişken, bu kadar kesin bir dil nasıl kurulabilmiştir? Bizler biliyoruz ki bu sözler tesadüf değildir. Bu sözler, cezasızlığın yarattığı güvenin bir sonucudur. ve tam da bu yüzden soruyoruz 'bu cesareti faillere veren kimdir?' Bizler biliyoruz ki Yunus Emre Öztürk münferit bir örnek değil, erkek yargının cezasızlığının bir yansımasıdır. Dahası, davadaki bunca somut delile, bunca hukuksuzluğa rağmen Yargıtay'ın beraat kararını onamasının ne anlama gelebileceğini de görüyoruz. Eğer ki hukuka aykırı bu karardan geri dönülmezse, Yunus Emre Öztürk'ün ve yaptıklarının diğer dosyalara emsal niteliğinde olabileceğinin farkındayız. Bu durum açıkça tecavüzün suç olmaktan çıkarılması, artık cezalandırılmaması demektir."

Bugün susmuyoruz, korkmuyoruz ve cezasızlık düzenine karşı birlikte haykırıyoruz. Kız kardeşimizin davasını sahipleniyor ve bu hukuksuz beraat kararını kabul etmiyoruz. Fail Yunus Emre Öztürk'ün cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız kız kardeşimiz yalnız değildir. Burada olduğumuz sürece onun sesine ses, nefesine nefes olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA