ODTÜ'lü Öğrenciler Devrim Yürüyüşü ile Mücadele Çağrısında Bulundu

ODTÜ'lü Öğrenciler Devrim Yürüyüşü ile Mücadele Çağrısında Bulundu
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ODTÜ'lü Öğrenciler Devrim Yürüyüşü ile Mücadele Çağrısında Bulundu
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ODTÜ'de geleneksel olarak düzenlenen Devrim Yürüyüşü, Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, yürüyüşle yoksulluk ve eşitsizliklere karşı mücadele ettiklerini vurguladı. Bahar Şenlikleri sırasında yapılan yürüyüş, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

HABER: Batuhan DÜKEL

(ANKARA)- ODTÜ'lü öğrenciler geleneksel Devrim Yürüyüşü'nü, Devrim Stadyumu'nda yaptı ve yürüyüşe ilişkin,"Devrim Yürüyüşü sadece bizim için bir gelenek değil, bir mücadele çağrısıdır. Yoksulluğa, geleceksizliğe, eşitsizliğe karşı bir isyandır" ifadelerini kullandı.

Geleneksel ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'nin 36'ıncısı bu yıl Devrim Stadı'nda yapılıyor. Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen şenlik, 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.

ODTÜ'de geleneksel hale gelmiş "Devrim Yürüyüşü", bahar şenlikleri kapsamında Devrim Stadyumunda bugün yapıldı. Yürüyüşten önce açıklama yapan öğrenciler, geleneksel yürüyüşe ilişkin, "Devrim Yürüyüşü sadece bizim için bir gelenek değil, bir mücadele çağrısıdır. Yoksulluğa, geleceksizliğe, eşitsizliğe karşı bir isyandır" dedi.

Yürüyüşe öğrenciler, sembolik olarak tuğlalar ile yaptıkları duvarı balyozla yıkarak ve ODTÜ Dağcılık Topluluğu üyesi öğrencilerin ODTÜ'nün en yüksek binası olan Merkez Mühendislik binasından ipler aracılığıyla inerek başladı. Öğrenciler Fizik Bölümü'nden, Devrim Stadyumu'na kadar koştu.

Yürüyüşün ardından ODTÜ Devrim Stadyumu'nda toplanan öğrenciler, "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarken aynı zamanda da "Çav Bella" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında devam eden etkinlikler kapsamında şenliğin ilk gününde Emir Can İğrek, Sufle ve Sattas grupları sahne almıştı. Bugün ise Güneş, Bulutsuzluk Özlemi ve Bandista sahnede... Üçüncü gün programında ise, Bengü Beker, Soft Analog, No Land gruplarından sonra Mabel Matiz konseri olacak. Etkinliklerde ayrıca Nur Sürer, İlyas Salman'ın yer aldığı söyleşiler ve Özge Özel, Deniz Göktaş'ın yer aldığı stand-up gösterileri de şenlik kapsamında öğrencilere sunulacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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