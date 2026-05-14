ODTÜ bahar şenliklerindeki olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen bahar şenlikleri sırasında çıkan olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi tutuklandı. 21 kişi hakkında soruşturma devam ederken, 7 kişi hakkında adli kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmıştı.

Soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
