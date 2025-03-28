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ODTÜ'de Polis Müdahalesi: Öğrencilerin Çadırlarına Saldırı

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ODTÜ'de CHP milletvekillerinin ziyareti sonrası, öğrencilerin çimlere kurduğu çadırlara polis müdahale etti. CHP İl Başkanı Ümit Erkol, olayla ilgili açıklamalarda bulundu ve birçok öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in ziyaretinin ardından çimlerde oturan ve çadır kuran ODTÜ öğrencilerine polis müdahale etti. Öğrencilerin çadırları kaldırıldı.CHP İl Başkanı Ümit Erkol yaptığı açıklamayla milletvekilleriyle birlikte ODTÜ'ye geçtiklerini söyledi.

ODTÜ öğrencileri dün Rektörlük önünde yaptıkları basın açıklaması sonrasında bir forum düzenledi ve belgesel gösterimi yaptı. Belgesel gösterimi sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez öğrencileri ziyaret etti. Milletvekillerinin kampüsten ayrılmasının ardından boykot etkinlikleri kapsamında Fizik Bölümü binası önündeki çimlere kurulan çadırlardaki öğrencilere polis müdühale etti.

ODTÜ'deki polis müdahalesine ilişkin olarak CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP milletvekilleriyle birlikte ODTÜ'ye geçtiklerini belirterek şunları kaydetti:

"ODTÜ içerisinde gençler çadır kurmuş. İşgüzar yöneticiler bu durumu "tehdit" olarak değerlendirip, polisi operasyon yapması için üniversite içerisine davet etmiş. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı söyleniyor, olay yerine CHP milletvekilleri ile geçiyoruz."

ODTÜ'de Polis Müdahalesi: Öğrencilerin Çadırlarına Saldırı
Kaynak: ANKA / Güncel
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