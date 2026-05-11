ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylara ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde çıkan olaylar nedeniyle başlattığı soruşturmada, 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olaylar, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Nitelikli kasten yaralama' gibi suçlamalarla soruşturuluyor.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri'ndeki olaylar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Mayıs'ta ODTÜ Bahar Şenlikleri'nin 1'inci gününde, ODTÜ Stadyumu'nda meydana gelen olaylar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Nitelikli kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltı sürecinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Celal Almacı ile İlhan Kaya'nın suçlardan tutuklanmasına hükmederken, O.A., M.F.G., M.E.Y. ve A.B.D. hakkında adli kontrol kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
