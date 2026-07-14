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Ukrayna'nın Odessa açıklarında bir Türk şirketine ait sivil ticaret gemisi İHA saldırısına uğradı

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Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında bir Türk şirketine ait Atlas Bey adlı sivil ticaret gemisi İHA saldırısına uğradı. Gemideki 11 Azerbaycan vatandaşı mürettebat karaya çıkarılırken, kayıp kaptan aranıyor.

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında bir Türk şirketine ait, mürettebatı arasında Azerbaycan vatandaşlarının bulunduğu sivil ticaret gemisinin, insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Odessa açıklarında yerel saatle 15.15 sıralarında, bir Türk şirketine ait Atlas Bey adlı sivil ticaret gemisinin İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu, Azerbaycan vatandaşı olan gemi kaptanı dışında diğer mürettebatın Odessa'da karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Karaya çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, kayıp gemi kaptanının bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin, ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğu, Azerbaycan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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