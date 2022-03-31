(ODESSA)- Odessa'da Hava Saldırıları Nedeniyle Siren Sesleri Yeniden Çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(ODESSA)- Odessa'da Hava Saldırıları Nedeniyle Siren Sesleri Yeniden Çaldı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

- Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.

- Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı

ODESSA - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava saldırıları nedeniyle sirenlerin yeniden çalmasının ardından bölge halkı sığınaklara indi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 12.30 sıralarında hava saldırısı uyarısının ardından sirenler çaldı. Siren seslerinin ardından Ukrayna ordusuna ait Hava Savunma Sistemleri, Rus ordusuna ait hava araçlarını hedef alarak füze atışları gerçekleştirdi.

Siren sesleri sonrası bölge halkının cep telefonuna acil durum mesajı gönderilirken halk sığınaklara indi.

(ODESSA)- Odessa'da Hava Saldırıları Nedeniyle Siren Sesleri Yeniden Çaldı

(ODESSA)- Odessa'da Hava Saldırıları Nedeniyle Siren Sesleri Yeniden Çaldı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title