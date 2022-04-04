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Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı Rus bombardımanı altında olan Ukrayna'nın Odessa kentinde ardı ardına yaşanan saldırılar nedeniyle esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı.

- Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

ODESSA - Rus bombardımanı altında olan Ukrayna'nın Odessa kentinde ardı ardına yaşanan saldırılar nedeniyle esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da Rus birliklerinin saldırılarından en çok etkilenen liman kenti Odessa'da esnaf, iş yerlerini şehre düşen füzeler nedeniyle kapattı. Mağazaların camları suntalarla kaplanırken, çalışmaya devam eden işletmeler de iş yerlerini korumaya aldı.

Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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