İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde fener alayı düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi. Ödemiş'te belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte konuşan Başkan Turan, 19 Mayıs'ın özgürlük ve bağımsızlık yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bayındır'da ise vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Hükümet Meydanı'nda başlayan yürüyüş salı pazarında tamamlandı.

Burada konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 19 Mayıs'ın tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özgürlük ve bağımsızlık yolunda her adımının sayısız fedakarlıklarla dolu olduğunu anlatan Turan, "İlk adımın 107. yılındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu akşam Ödemiş'imizin sokaklarını sadece meşaleler değil, cumhuriyet sevdası aydınlattı, bağımsızlık aşkı aydınlattı, uygarlık ışığı aydınlattı." dedi.

Etkinlik konserle sona erdi.

Bayındır ilçesinde düzenlenen fener alayı ise Atatürk Caddesi'nde başladı. Etkinliğe katılanlar Türk bayrakları ve meşalelerle cadde sonuna kadar yürüdü.

Fener alayına Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurum müdürleri ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
